Tientallen mensen onwel rond atletiekbaan in Waalwijk door oplosmiddel xyleen

128 dagen cel geëist tegen man wegens inrijden op agent Oosterhout

12 oktober BREDA – Tegen de 26-jarige man die op 25 november 2014 met zijn auto zou zijn ingereden op een agent in Oosterhout is voor de rechtbank in Breda een gevangenisstraf van 128 dagen geëist – waarvan 110 voorwaardelijk - wegens een poging tot zware mishandeling.