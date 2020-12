Tieners proberen jongen (14) op straat te beroven in Rijen

Culinaire bloei van winkelcen­trum Arkendonk: ‘Voor verse producten hoef je niet naar het centrum’

23 december OOSTERHOUT – Verswinkels mogen tijdens de lockdown wel open zijn. Maar volgens de ondernemers is het altijd druk in Arkendonk. Een nieuwe kaaswinkel, grotere viszaak, prijswinnende slager, twee verse bakkers en vier goed lopende supermarkten. Wat is het geheim van deze locatie?