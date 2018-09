Tienerpartij Effent College deelt eigen troonrede

OOSTERHOUT - Verplicht vaccineren, street art in de stad en zo min mogelijk plastic op school. In hun eigen troonrede geeft de Tienerpartij haar visie op omstreden kwesties uit de actualiteit. De leerlingen van het Effent College namen hun troonrede op om het online te verspreiden. ,,We willen zoveel mogelijk mensen bereiken'', stelt Ayoub Moussa (16) uit Oosterhout bevlogen.