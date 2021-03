Tieneridool Sem (18) uit 's Gravenmoer grijpt net naast titel The Voice en platencontract

'S GRAVENMOER - De 18-jarige Sem Rozendaal uit 's Gravenmoer heeft net niet het elfde seizoen van The Voice gewonnen. Nadat de eerste twee van de vier finalisten halverwege afvielen, bleef hij met Dani over, maar het mocht niet zo zijn. Dani pakte de trofee, een platencontract, 50.000 euro en een auto.

In de finale was weer eens goed te horen dat Sem een uniek stemgeluid heeft, zeker voor iemand van 18 jaar. Maar volgens de juryleden heeft de Brabander een oude ziel vanwege zijn voorliefde voor oude muziek. Ook in deze finale werd Sem door de jury weer vergeleken met zijn coach Waylon.

Na zijn eerste twee nummers en de schifting in de finale, liet hij zijn eigen single My Missing Piece horen. Tussendoor kreeg hij nog een videoboodschap van artiest James Bay van wie hij eerder in het programma een nummer zong.

Showmanneke

Sem is eindexamenkandidaat aan het Frencken College in Oosterhout. Onder begeleiding van een muscial- en een muziekdocent is hij daar altijd met muziek bezig. Musicaldocent Marieke Migchielsen zag al vroeg het showmanneke in hem, „In de tweede klas speelde hij een van de T-Birds in Grease. Ook al lag zijn hart niet bij de musical, hij was altijd supergoed voorbereid en zoog alles wat hij kon leren op als een spons.”

Muziekdocent Mieke Molenschotis enigszins verrast door de televisieoptredens van Sem. „We gaven hem wel een kans om de live-shows te halen, maar zeker waren we niet. Nu vind ik hem echt een winnaar. Hij is zo enorm gegroeid in een paar maanden tijd.”

Afgelopen week kwam coach Waylon de school in Oosterhout bezoeken voor wat filmpjes. Maar ook zongen Waylon en Sem midden in de aula een duet van Folson Prison Blues van Johnny Cash.

