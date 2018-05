Thuisvester houdt huishoudens met lagere inkomens uit de wind: beperkte huurstijging

Connie Tuijl van Thuisvester: ,,Wij kiezen voor 1,3 procent. Dit in overleg met de huurdersorganisaties. Voor mensen in de sociale huur willen we de stijging beperken, het is toch een kwetsbare doelgroep.'' Voor hogere inkomens kiest Thuisvester voor de maximale stijging: ,,Zo willen we het voor deze doelgroep minder aantrekkelijk maken om in een sociale huurwoning te blijven wonen.''



Al is er een grijs gebied, zegt ze er meteen bij. Daarom is er in overleg met de huurdersorganisaties voor deze groep (boven 41.056 euro dus) vorig jaar een aantal voorwaarden opgesteld. Zo kunnen huurders aankloppen als ze vanwege het inkomen van een kind nét in een hogere categorie uitkomen. Hetzelfde geldt voor het inkomen van een mantelzorger. Tuijl: ,,Of als mensen gehandicapt en chronisch ziek zijn, waardoor ze veel kosten maken en de huurprijs toch lastig is.''