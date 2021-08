Thuisvester gaat huurappartementen in Oosterhout verloten als proef: ‘Jongeren meer kans geven’

‘Lijdensweg’ om hoogbejaar­de op wachtlijst voor verpleeg­huis te krijgen

13:00 ZEVENBERGEN - Familieleden van zorgbehoeftige ouderen wachten vaak tot het laatste moment om aan de bel te trekken voor opname in het verpleeghuis. Mensen moeten daar eerder over nadenken, is de oproep van zorgorganisaties. ,,Dat is makkelijk gezegd, maar in praktijk is het een drama om je vader of moeder op de wachtlijst te krijgen”, zegt Henk van Beers uit Zevenbergen.