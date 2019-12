Thuisvester biedt opvang voor spoedzoekers

,,We zien dat de druk op de sociale woningmarkt groter wordt", zegt de woordvoerder van Thuisvester. ,,Mensen kunnen plotseling in de problemen komen bij een scheiding of bij verandering van de werksituatie. Het kan gebeuren dat je ineens met spoed op zoek moet naar een woning, terwijl je nog onvoldoende wachtduur hebt opgebouwd of een te laag inkomen hebt om een woning te kopen. Voor deze noodgevallen gaan we zes appartementen bouwen in het pand aan de Mathildastraat 31.”