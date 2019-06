Thuiskomst Maarten van der Weijden in Waspik: ‘Ik hoop dat we hem te zien krijgen’

,,Het leeft enorm in het dorp. Iedereen heeft het erover en op appgroepen van de buurt en familie is Maarten het gesprek van de dag”, vertelt Angeliek van Loon uit Waspik. ,,Hij woont pas een paar jaar in het dorp, maar hij hoort er gewoon bij. Het is een heel aardige man en iedereen is trots op hem.”



Met zijn zwemtocht heeft Van der Weijden ruim 3,9 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek. Van Loon heeft alles live gevolgd op televisie. ,,Je hoopt zo dat het hem gaat lukken.” Deze middag komt de voormalig Olympisch kampioen aan in zijn woonplaats en wacht hem een feestelijk onthaal van zijn dorpsgenoten.