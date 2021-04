Thuis oefenen voor de Cito-toets in de geest van Pipi Langkous

Training helpt examenleer­ling Raoul (15) zijn brein actief te houden: ‘Bij tijdsdruk schiet ik in de stress’

13 april BREDA - ‘Noem alle staten van Amerika, binnen 20 seconden’. De opdracht is amper gegeven of op het scherm is te zien hoe de hartslag van Marly omhoog schiet. Als de leerlingen haar ook nog eens opjutten tempo te maken, slaat ze dicht. ,,Door stress bevriest je brein. Met onze nieuwe training helpen we leerlingen controle te houden, zodat ze rustig blijven als de stress toeslaat.”