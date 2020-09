Thomas ‘Jakob’ Kop aan de start van veelbelovende muziekcarrière

Thomas Kop uit Oosterhout kent een vliegende start van zijn muziekcarrière. De 25-jarige bracht begin dit jaar zijn eerste nummer uit en heeft al 400 duizend ‘streams’ op zijn naam staan. De muzikant, die Thomas Jakob als artiestennaam gebruikt, heeft ook al een positieve reactie op zijn eerste nummer ontvangen van niemand minder dan Britse zanger Robbie Williams.

Bas van den Bemd

“Ik heb nog een heel bestand vol staan met nummers die half af zijn,” vertelt Thomas. De muzikant, die zolang hij zich kan herinneren al bezig is met muziek, wil nu graag doorpakken. “In mijn studententijd deed ik niet zoveel en zat ik mezelf in de knoop. Nadat ik mijn mbo had afgerond ben ik een tijdje naar het buitenland geweest en daar hervond ik mezelf. Toen ik terug in Nederland was wist ik het: Nu moet ik me vol op de muziek gaan storten.”

Begin dit jaar bracht Thomas zijn eerste eigen nummer uit: Into the Sun. Het liedje heeft hij samen gemaakt met zijn band The Flight Crew. “Ik hoop dat Into the sun het net zo goed zal gaan doen als de covers die ik op YouTube heb staan.” De 400.000 streams die hij heeft komen vooralsnog voornamelijk voort uit covers. Zes jaar geleden begon hij met bekende nummers te coveren. Het nummer Lazy van de band Deep Purple is daar het beste voorbeeld van. Thomas zingt in de eigen versie van het nummer een heeft het zelf ook gemixt. Deze cover is inmiddels als 231.000 keer bekeken.

Lof van bekendheid

Volgens streamingsplatform Spotify maakt de Oosterhouter ‘dromerige popmuziek’. Het nummer Into the Sun valt ook onder die categorie maar juist dit nummer heeft voor hem een speciaal plekje. Hij heeft op dit nummer namelijk positieve feedback gehad van niemand minder dan de Britse wereldster Robbie Williams. Thomas is een fan van de Brit en heeft hem al een keer ontmoet bij radio 3FM maar wat daarna kwam betekende nog veel meer voor de beginnend artiest.

“Ik stuurde het nummer Into the Sun naar hem via zijn eigen website. Ik verwachte eigenlijk geen reactie maar die kreeg ik toch.” De Brit stuurde een kort bericht met de tekst: “Vriend dit is niet alleen goed, dit is extreem goed.” “En dat allemaal in hoofdletters!”, vertelt Thomas met een grote lach op zijn gezicht. Ook de voormalig manager van de Schotse band Simple Minds van het nummer Don't you (forget about me) heeft Thomas al laten weten dat hij denkt dat de Oosterhouter ‘the real deal’ is.

Wil je Thomas ‘Jakob’ Kop en zijn band een keer live zien? Aanstaande zaterdag treden ze op bij Tilburg Foxfarm.