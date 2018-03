Thimo trekt met deelname The Voice Kids lange neus naar pesters: 'Ik hoop dat ze zich nu heel stom voelen'

In die uitzending op 9 maart was te zien hoe Thimo met het nummer Sexy als ik dans van Nielsson de jury probeert te overtuigen. De hele zaal swingt met hem mee en op het laatste moment drukt coach Douwe Bob: ,,Ik ben superblij dat hij mijn coach is! Hij is heel betrokken en net zo vrolijk en druk als ik'', vindt Thimo, ,,De hoed die ik van hem heb gekregen, draag ik zo vaak als ik kan.''

Het belangrijkste dat hij tot nu heeft geleerd?

,,Dat ik het gewoon mag zeggen als er iets is. Dat deed ik niet altijd'', legt Thimo uit. In juni treedt zijn coach heel dicht bij huis op, namelijk op het Parkfeest. ,,Dan ga ik zeker weten kijken!''