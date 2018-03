Thimo (13) uit Oosteind in tranen: hij valt af bij The Voice Kids

'Voorbeeldrol gemeente Geertruidenberg met duurzaamheid'

19:09 RAAMSDONKSVEER - Duurzaamheid is een van de belangrijkste politieke punten voor de gemeente Geertruidenberg in de komende jaren. Dat stelden de partijen D66, Sociale Volkspartij, VVD, CDA en Morgen! donderdagavond in de gemeenteraad.