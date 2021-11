Theresiakwartier brengt met 72 woningen weer leven in de buurt

Discotheek Oscars is weer open: ‘Net als Assepoes­ter, klokslag twaalf uur naar huis’

RAAMSDONKSVEER - Voor het eerst na lange periode zwaaien zaterdag de deuren van Oscars in Raamsdonksveer weer open. Het is nog even wennen aan de huidige openingstijden, maar al snel is het weer ouderwets gezellig.

31 oktober