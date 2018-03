Theo Verhoeven: 'Snel slopen dit puinhuis!'

Gisteren was het gesprek met de bouwinspecteur van de verzekering. Verhoeven senior heeft zijn conclusie al getrokken: ,,Van de verzekering hoef je geen heil te verwachten. Wij hebben te maken met Europese regels of zoiets voor gevallen als deze. Nou, wij trekken ons plan: dit huis is total loss, net als een auto. We gooien het plat en gaan opnieuw beginnen. Kunnen ook die bouwhekken hier omheen weg, dit kan toch niet langer zo blijven?! Lees verder onder de foto.

Verhoeven wordt geroepen. Door zijn zoon. Er zijn nog zoveel klusjes te doen, ze hebben hem nodig.. Dat de gemeente al medewerking aan sloop heeft toegezegd, daar is hij blij mee, zegt hij nog vanachter het hek. Lachend: ,, Ik denk dat ik straks maar naar het gemeentehuis ga om te praten over vermindering van de WOZ-waarde." En weg is senior. Er is geen tijd voor 'praat'.

Riolering

Het huis aan de Bloemkwekerij is gestut, nadat het maandagavond half was ingestort na rioleringswerkzaamheden door de man des huizes. ,,Het begon met een scheurtje tegen zevenen en daarna zakte de hele boel in elkaar'', zegt de (schoon) moeder van de bewoners, Rita Verhoeven. ,,We zijn nog tot twee uur in de nacht met een hele ploeg vrienden bezig geweest om puin te ruimen, uitpuilende delen verder te ontmantelen en spullen uit het huis te halen. Gelukkig hebben we veel belangrijke spullen, met emotionele waarde, kunnen redden.''