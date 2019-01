Theo Hiddema (FvD) bij Spraakvermaak Terheijden: ‘Eerste Kamer moet blokkade opwerpen tegen beleid coalitie’

TERHEIJDEN - De oppositie in de Eerste Kamer moet na de verkiezingen van 20 maart blokkades opwerpen tegen alle beleid van de coalitie. Dat bepleitte Theo Hiddema, Tweede Kamerlid voor Forum voor de Democratie (FvD), zondagmiddag bij Spraakvermaak in Terheijden.

De regeringscoalitie is voor de uitvoering van het beleid afhankelijk van die Eerste Kamer, waar de vier partijen de kleinst mogelijke meerderheid hebben. Als op 20 maart Provinciale Staten worden gekozen, is het mogelijk dat die meerderheid weg is. De senatoren in de Eerste Kamer komen voort uit Provinciale Staten. Hiddema hoopt dat de dan verkregen macht voldoende is om de coalitie onder leiding van Mark Rutte waar dan ook te dwarsbomen.

Meer leden dan VVD

Hiddema, oud-strafpleiter, maakte in Terheijden ook bekend dat zijn partij intussen is gegroeid naar ruim dertigduizend leden. ,,Dat zijn er meer dan de VVD heeft", aldus Hiddema. Mede door die aanwas ziet hij de komende verkiezingen met vertrouwen tegemoet. ,,We hebben bovendien in iedere provincie een lijst met stevige kandidaten, mensen die zoals ik met hun poten in de modder hebben gestaan. Medici, landbouwers, mensen van Defensie, maar ook leden van de 'integratiefabriek' die alles weten van de leugens en de fraude daar", aldus Hiddema.

Schamper over Klimaatakkoord