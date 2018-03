Thema schuilen centraal bij groot kunstproject in Sint-Jansbasiliek Oosterhout

Aan de hand van de kunstwerken heeft Ludens orgelmuziek gecomponeerd en hebben zowel H19 als Dansnest dansen ingestudeerd die aansluiten bij de installaties. ,,De combinatie van die disciplines vormt de belevingsroute'', vertelt Brans. Op vaste momenten worden de bezoekers opgedeeld in vijf kleine groepjes om steeds na zeven minuten door te schuiven naar de volgende installatie met bijbehorende muziek en dans.



,,De slotact bekijken we samen in het midden van de kerk. Op het dak dat ook in het logo te zien is, worden heftige oorlogsbeelden geprojecteerd. Wie de tv uitzet kan daar voor schuilen, maar dat is schijnveiligheid'', meent Van Bragt. Rondom de installatie dansen de dansers gehuld in slaapzakken, waarin zij zich verschuilen. ,,Maar die slaapzakken kennen we ook van vluchtelingenkampen en zwervers, die een plek zoeken om te schuilen'', vervolgt ze.