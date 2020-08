Thema 'Leer’ krijgt volgend jaar zeker vervolg bij Open Monumentendag Dongen

De heemkring stond bij het bekend worden van het thema ‘leer’ voor Monumentendag 2020 op zondag 13 september te dansen van plezier. Daar kunnen ze in Dongen wel wat mee, gezien de lange onderwijstraditie, het katholieke leven en de leerindustrie. ,,We hadden al een prachtig programma. En toen kwam corona", zegt Ellie Oerlemans. ,,Uiteindelijk hebben we een aantal onderwerpen op de plank gelegd. Die gaan we volgend jaar doen, wat het landelijke thema ook is.”

Beperkingen

Het programma is nu vooral gericht op buitenactiviteiten. Deelnemers kunnen een vijf kilometer lange route fietsen of wandelen langs Dongense mozaïeken die in wanden of vloeren zijn geplaatst en langs gevelstenen. Natuurlijk wordt waar nodig rekening gehouden met de geldende beperkingen, zoals de 1,5 meter regel en eenrichtingsverkeer.

Vrijwilligers van de heemkundekring staan op drie locaties om achtergrondinformatie te geven. Bij de torenspits van de St. Josephkerk op de hoek Hoge Ham-St. Josephstraat gaat het om de restauratie. De heemkring helpt er ook aan mee. Bij het Cambreurcollege worden de mozaïeken van Marius de Leeuw bedreigd door de sloop van de school. Hier is uitleg over het werk van de kunstenaar en de plannen om de kunstwerken te herbestemmen in een blinde muur van de Cammeleur. De honderd jaar oude Lourdesgrot van de zusters Franciscanessen aan de Bolkensteeg wordt in oude luister hersteld. De fraaie vloermozaïek is hiervan een wezenlijk onderdeel.

Lezing

Op maandag 7 september vertelt Johanna Jacobsen van Bond Heemschut over monumentale beeld- en wandkunst in een gratis lezing in de Cammeleur. Aanmelden via info@heemkundedongen.nl is vanwege corona verplicht.