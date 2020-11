Theek Away Loket in biebs komt weer tot leven

Rechter tikt Dongen opnieuw op de vingers om opvang migranten

3 november DONGEN - Omwonenden hebben opnieuw gezorgd voor vertraging van de opvang van migranten in het voormalige broederhuis Glorieux in Dongen. Voor de tweede keer dit jaar stelde de Bredase rechtbank de bezwaarmakers in het gelijk. De buurt vreest verkeers- en geluidsoverlast.