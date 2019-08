Theek 5 Oosterhout start met Kindercolleges

Bij ieder beroep een leuke afsluiting

,,De colleges zijn losjes van opzet. Iemand met een specifiek beroep stelt zich voor en geeft een korte uitleg. Daarna mogen de kinderen vragen stellen. Dat duurt ongeveer een half uurtje. Daarna gaan we iets leuks doen. Bij de brandweerman komt er een spuitauto mee en mogen ze even water spuiten. Zo verzinnen we bij ieder beroep een leuke afsluiter", zegt initiatiefnemer Yessica Wouters.

Na Baarle nu ook in Gilze en Oosterhout

Wouters gaf het idee vorig jaar handen en voeten in de bieb van Baarle. ,,Het is een succes. Daarom wordt het nu ook in Gilze en Oosterhout uitgerold. Kinderen, ongeveer tussen de 5 en 12 jaar, denken vaak al na over bepaalde beroepen. Bij de colleges steken ze een hoop op over de voor- en nadelen.” Het eerstvolgende kindercollege is op 17 september in Baarle waar een danseres langskomt. Gilze begint op 19 september met de politie en Oosterhout op 25 september, 15.00 uur, met de wijkagent.