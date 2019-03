Theek 5 Dongen in de race voor titel beste bieb

Bibliotheekblad, het vakblad voor openbare bibliotheken en organisator van deze verkiezing, nomineerde Theek 5 naar eigen zeggen vanwege haar multifunctionaliteit, lokale samenwerking en netwerkkracht. Een ander punt waarop Theek 5 scoort, is dat de bieb een ‘lokale netwerkorganisatie’ is.

Webpagina

In maart kunnen bezoekers van bibliotheken in Nederland online en in de filialen hun stem uitbrengen. Binnen de branche gaat het om een belangrijke onderscheiding. Het publiek bepaalt voor vijftig procent de uitkomst van de verkiezing. Theek 5 opent op 1 maart 2019 een speciale webpagina waarop iedereen kan stemmen: www.theek5.nl/bestebibliotheek.

De Dongense bieb presenteert zich op de site met een filmpje waarin de vestiging in De Cammeleur zichzelf aanprijst. Er kan niet alleen in De Cammeleur gestemd worden, maar ook in het gemeentehuis, Bruna en in het dorpshuis De Geubel in ’s Gravenmoer.