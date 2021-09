Theatergroep NoNonsense viert jubileum met musical ‘15', proefles voor nieuwe leden

Was er in de beginjaren nog sprake van audities voordat je mee mocht doen in een musical, tegenwoordig gaat het wat soepeler met twee gratis proeflessen. Daar kun je laten zien of dansen, zingen, spelen iets voor je is en of je het leuk vindt. ,,We verwachten enthousiasme en plezier om te streven naar de top van het amateurniveau, maar je hoeft echt niet op het conservatorium te zitten", zegt voorzitter Leonore van Kuipers.