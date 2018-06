Theaterfestival Ratatouille Rijen verplaatst gedwongen en doet aangifte

Natuurpodium Rijen kreeg het verbod om het evenement op de beoogde plek in de bosrand te houden vrijdagmiddag binnen. De Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) en Natuurvereniging Baronie hebben problemen met de locatie omdat er bedreigde diersoorten zoals de levendbarende hagedis, hazelworm en poelkikker zouden leven.

Op straffe van een dwangsom van 25000 euro mocht het evenement niet op de originele plek doorgaan. Daarom koos de organisatie eieren voor zijn geld en werden de activiteiten een honderdtal meters verplaatst naar een verhard terrein van Satelliet Meubelen.

Natuurvrienden

Organisator John Merkus is het echter niet eens met de hele gang van zaken: “Wij zijn ook natuurvrienden. We heten niet voor niets Natuurpodium Rijen. Maar van de aanwezigheid van bedreigde diersoorten is niets gebleken. De gemeente heeft ook gewoon een vergunning afgegeven. Maar toch stuurden enkele mensen de omgevingsdienst op ons af. Dat kan en mag maar de hele gang van zaken is te belachelijk voor woorden. Zeker als je ziet wat er zaterdag allemaal gebeurd is.”

Merkus gaat maandag zelfs aangifte doen bij de politie: “Tijdens de opbouw zijn we lastig gevallen door vier leden van de NLGR. Die probeerden alles te frustreren. Toen ik hen van het terrein wilde hebben en een poort wilde dichtdoen die toegang geeft tot de alternatieve locatie werden ze agressief en zaten ze aan me. Ze belemmerden me ook in het dichtdoen van die poort. En toen ik naar huis wilde, was het fietsventiel van mijn achterband verwijderd. Heel toevallig, maar dat laatste kan ik niet bewijzen natuurlijk. Maar het was allemaal heel naar en bedreigend vandaar dat ik naar de politie stap.”

Discussie

Felix Dekkers van de NLGR bevestigt dat er discussie is geweest maar herkent de door Merkus geschetste situatie niet: “Het Natuurpodium moet zich gewoon aan de regels houden en is feitelijk al in overtreding geweest. Ze hebben mazzel dat het bevelschrift niet is overhandigd anders hadden ze aan die boete vast gezeten. Ik heb geen ventiel uitgedraaid. Dat doen kwajongens van 15; ik ben bijna 65. En over dat hek: de heer Merkus wilde ons opsluiten dus dat lieten wij niet gebeuren. Maar om daar politiewerk van te maken is schromelijk overdreven. Ik denk dat we beter eens met zijn allen om de tafel kunnen. Dat heb ik ook al bij de secretaris van het Natuurpodium voorgesteld.”