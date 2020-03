Theater de Bussel annuleert alle voorstellingen tot 17 maart

Mensen twijfelen

,,Naar het theater gaan, moet iets leuks zijn. Iets waar je naar uitkijkt. En we merken nu dat mensen twijfelen, zich zorgen maken en dat is niet de beleving die wij hier willen bieden", zegt Charlotte Louwers van de Bussel. ,,Na de oproepen van de RIVM, de Veiligheidsregio en de gemeente vinden wij dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We voelen ons aangesproken", aldus Louwers.

Uitverkochte zalen

Bij de uitgestelde voorstellingen zitten een paar uitverkochte zalen. ,,Het concert van Frank Boeijen is uitverkocht. Net als twee voorstellingen van Juf Roos. Frank Boeijen heeft er begrip voor. Er is zelfs al een nieuwe datum afgesproken. Hij komt op 22 mei.”

Enorm druk

Als er voor een voorstelling een andere datum wordt gevonden, kunnen de kosten voor het theater meevallen. ,,Als iets echt niet door kan gaan, kan het een financiële strop zijn, maar daar lopen we nog niet op vooruit", zegt Louwers. ,,Op dit moment hebben we het vooral erg druk. We voeren overleg met het management van de artiesten, met de gemeente en de branchevereniging. Daarnaast moeten er met alle betrokken freelancers nieuwe afspraken gemaakt worden. Onze balie wordt bedolven onder de telefoontjes. Daarnaast bellen we iedereen die een kaartje heeft gekocht voor de geannuleerde voorstellingen. Het is dus enorm druk.” Over de periode na 16 maart kan Louwers nog geen uitspraken doen.