The Passion 2019 komt naar Dordrecht

The Passion komt in 2019 naar Dordrecht. Dat bevestigt de EO aan het AD.

De negende editie van het evenement wordt gehouden in Dordrecht op donderdag 18 april. The Passion draait om de laatste uren van het leven Jezus in de vorm een groots muzikaal evenement. Het thema van dit jaar is 'Je bent niet alleen'. ,,Daarmee legt The Passion dit jaar de nadruk op aandacht voor elkaar", aldus de EO.

Vorig jaar vond The Passion plaats in de Bijlmer in Amsterdam. Het evenement is een samenwerking tussen de omroepen EO, de KRO-NCRV en de gemeente Dordrecht.

Burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff zegt enorm blij te zijn dat het evenement naar zijn stad komt. ,,Dordrecht is de oudste stad van Holland. De stad waar al 800 jaar wordt gebouwd aan de toekomst, leent zich met meer dan 1000 monumenten perfect voor The Passion."

Authentiek decor

Ook EO-directeur Arjan Lock noemt Dordrecht een 'prachtig authentiek decor' voor The Passion.

De komst van The Passion naar Dordrecht valt samen met de viering van de Synode van Dordrecht, 400 jaar geleden in de stad. Tijdens de Synode werd opdracht gegeven voor de eerste officiële vertaling van de bijbel: de Statenbijbel.

In The Passion spelen bekende Nederlanders jaarlijks op Witte Donderdag de kruisiging en wederopstanding van Jezus na aan de hand van bewerkte Nederlandse hits. Wie volgend jaar in de hoofdrollen staan, is nog niet bekend. De muzikale paasvertelling wordt live uitgezonden op donderdag 18 april om 20:30 uur op NPO 1 en NPO Radio 2.