The Fureys komen naar Made

Vooral onder de oudere folkliefhebbers zijn the Fureys goede bekenden.

Al 44 jaar toert folkgroep The Fureys over de wereld. Van Carnegie Hall in New York en de Royal Albert Hall in Londen tot in het kleinste dorpszaaltje van Australië en thuisland Ierland. Dit jaar komen ze naar Nederland (en 1 in België) voor 15 concerten.

Samen met de inmiddels gestopte Dubliners behoren The Fureys tot de absolute wereldtop. Als Buskers trokken vader Ted Furey en zijn zonen Finbar, George, Eddy en Paul in de jaren zeventig door Europa. Later sloot Davey Arthur zich bij hen aan.

54 cd’s

Tegenwoordig vormen Eddie en George de kern van de groep. Zij zingen alle songs en spelen daarbij gitaar, mandoline, banjo en bodran. Doorgewinterde kroegmuzikanten Camillus Hiney (accordeon en fluit), Tony Murray (bas) en Josh O’Loughin ( banjo) maken het vijftal compleet.

Ze hebben 54 cd’s gemaakt, waaronder vele hits als: When you are sweet sixteen, The green fields of France, The old man, Steal away, Goodnight Irene, The lonesome boatman en The red rose café.

Meer informatie op: www.thefureys.com/concerts