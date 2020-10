Tess (16) hangt levensgroot in Siena: ‘Ik wist niet wat ik moest zeggen...’

Man (43) die mondkapje weigerde aangehou­den voor mishande­ling buschauf­feu­se in Dongen

13 oktober DONGEN - Een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is maandag aangehouden voor mishandeling van een buschauffeuse in Dongen vorige week. De man werd in eerste instantie aangehouden voor winkeldiefstal maar werd door een politieagent herkend als de mogelijke verdachte van de mishandeling.