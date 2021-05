Tess (15) vindt dat er voor jongeren genoeg te doen is in haar dorp: ‘Waspik is klein maar fijn’

Jong in...WASPIK - De zorg zit Tess Verboven (15) in het bloed. Na haar eindexamen gaat de Waspikse dan ook verpleegkunde studeren in Den Bosch. ,,De coronacrisis heeft me extra gemotiveerd.”

Is het niet gek om in zo’n coronajaar je eindexamen te doen?

,,Ik heb soms stress, maar niet meer dan in een normaal jaar. Ik heb me goed voorbereid en heb genoeg uitleg gehad. Eigenlijk vond ik het niet eens zo erg om online les te volgen. Ik vind juist die afwisseling met lessen op school en vanaf huis wel fijn.”

Jongeren gezocht!

Waar houden jongeren zich mee bezig? Wat vinden zij van hun woonplaats? We laten hen in de rubriek Jong in aan het woord. Vandaag: Tess Verboven (15) uit Waspik. We zoeken nieuwe interviewkandidaten! Ken jij iemand die wel in deze rubriek wil of wil jij er zelf in, stuur dan een mailtje naar anne.jansen@persgroep.net.

Je woont al je hele leven in Waspik. Wat voor dorp is het?

,,Het is een klein en gezellig dorpje, waar veel mensen elkaar kennen. Er is alles wat je nodig hebt. Ik heb hier veel familie wonen en veel vriendinnen die ik ken sinds de basisschool.”

Is dat kleinschalige soms niet vervelend?

,,Nee, dat vind ik juist een voordeel, omdat het vooral heel gezellig is. Waspik is klein maar fijn. Een grote stad vind ik ook wel leuk, omdat je daar misschien meer nieuwe dingen ontdekt, maar de onderlinge band van mensen in een dorp spreekt mij meer aan.”

Waar spreek je meestal af met vrienden?

,,Meestal bij iemand van ons thuis, om gezellig te kletsen. We gaan bij mooi weer ook weleens op een bankje zitten, bij het skatepark of bij het fietspad bij het watertapkraantje. Waspik heeft ook een aantal kroegen, maar ik denk nog niet zoveel aan uitgaan.”

Quote Waspik heeft ook een aantal kroegen, maar ik denk nog niet zoveel aan uitgaan Tess Verboven

Heeft Waspik genoeg plekken voor jongeren om samen te komen?

,,Er zijn genoeg grasveldjes, waar je gezellig kunt zitten. Ook kun je bij VV Waspik altijd lekker hangen en voetballen. Er wordt ook genoeg voor jongeren georganiseerd, vind ik. Zo is de jeugdvakantieweek in het dorp altijd erg leuk. Ook is er het zomerkamp, waar veel kinderen uit het dorp heengaan.”

Ben je blij dat de terrassen weer open zijn?

,,Het is natuurlijk fijn, maar eigenlijk ga ik niet zo vaak naar het terras. Eens in de zoveel tijd is het wel leuk hoor, maar ik geniet er meer van om met papa en mama of bij opa en oma thuis koffie te drinken.”

Quote Het belangrijk­ste vond ik dat de scholen weer opengingen, en dat is gelukkig gebeurd Tess Verboven Heb je veel last (gehad) van de coronamaatregelen?

,,Eigenlijk had ik er niet zoveel moeite mee. Het belangrijkste vond ik dat de scholen weer opengingen, en dat is gelukkig gebeurd. En de voetbal natuurlijk. Gelukkig kan trainen weer, maar wedstrijden spelen nog niet. Daar baal ik wel van. Wedstrijden zijn het leukste van voetbal, want daar doe je het voor. Ik hoop dat dit in september weer mag.”

Kun je je voorstellen dat veel jongeren eenzaam zijn geworden door corona?

,,Ondanks dat ik daar zelf geen last van heb, snap ik dat wel. Vooral jongeren die normaal gesproken veel feesten en hangen met vrienden, moeten nu noodgedwongen veel thuis op de bank zitten.”

Jij wil zelf later de zorg in. Komt dat door de coronacrisis?

,,Nee, dat weet ik van kinds af aan. Door corona heb ik wel nóg meer respect voor mensen in de zorg gekregen. Zowel voor mensen op de corona-afdelingen als mensen op de andere afdelingen die toch hun werk zijn blijven doen. Na mijn opleiding verpleegkunde wil ik me gaan specialiseren als kinderverpleegkundige.”

Blijf je altijd in Waspik wonen?

,,Voorlopig wel. Misschien wil ik over een paar jaar wel op kamers of ontmoet ik iemand met wie ik wil samenwonen. Maar dat duurt nog wel even hoor, dus daar denk ik allemaal nog niet zo over na. Een dorp spreekt mij wel meer aan dan een stad. Daar is het knus en gezellig. Een stad is ook leuk, maar wel druk. Daar ben ik toch minder van.”

Tess Verboven (15) Woont met: moeder Wendy, vader Marcel en broertjes Jurre, Bram en Jort

Huisdieren: kat Bobbie en poes Sophie

School: examenjaar Walewyc Mavo in Waalwijk

Hobby’s: voetbal, keyboard spelen, wielrennen en werken

Bijbaantje: verkoopmedewerker bij groentewinkel De Blauwe Bes in Oosterhout en oppassen op kinderen

Verliefd: nee