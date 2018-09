Terug naar land van herkomst: vooral kijken naar wat wel kan

azc Gilze 25 jaar deel 3Asielzoekerscentrum Prinsenbosch in Gilze bestaat 25 jaar. Hier leven 450 tot 1200 mensen hun onzekere leven, hier worden kinderen geboren en gaan mensen dood. Een week in het 'dorp' Prinsenbosch. Een verhaal in drie delen. Deel 3: Gezinnen die terug moeten.