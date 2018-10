Veteraan vecht met hoop tegen chronisch PTSS: ‘Een paar weken lang was ik de weg helemaal kwijt’

9:00 RIJEN - Eind 2014 ging het opeens helemaal fout met Bosnië-veteraan Stephan Mertens. Het was een optelsom van jaren: Posttraumatisch Stress Syndroom (PTSS). Een incident in de privésfeer was de druppel. ,,Een paar weken lang was ik de weg helemaal kwijt.''