Terug in de klas op het Cambreur: ‘Nooit gedacht dat ik school zo leuk zou vinden’

voortgezet onderwijsDONGEN - Zoals op alle scholen in het zuiden van het land beginnen op het Cambreur College in Dongen deze week de lessen weer. Voor het eerst sinds de lockdown in maart weer op volle sterkte. Het is wennen aan de drukte, voor leerlingen en docenten.

'Het is wel heel veel ineens'', zeggen twee meisjes uit 4-vwo van het Cambreur College. Van maart tot juni hebben ze online les gehad.

De laatste weken voor de zomervakantie kregen ze wel al les op school in kleine groepjes. Nu hebben ze net wiskunde achter de rug, met 32 leerlingen in een lokaal.

,,Tijdens de lockdown kregen we niet alle vakken op één dag. Dit is overzichtelijker, er zit meer ritme in. En voor een scherm ben je gauw afgeleid. Je kunt docenten veel gemakkelijker volgen als die tegenover je in de klas zitten. We kletsen nu wel veel. Het is echt een stuk gezelliger dan online lessen volgen. Ik had nooit gedacht dat ik school zo leuk zou vinden.''

Wiebelige wifi

Voor brugklassers, zoals de kinderen van havo 1B, is alles nieuw. Ze hebben net een laptop in gebruik gekregen, en twee docenten assisteren hen bij het instellen. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig. In het meest veraf gelegen lokaal van de school is de verbinding met wifi op zijn zachtst gezegd wat wiebelig.

Docenten Stan van Ommen en Koen Verstegen moeten kinderen soms individueel helpen. Niet alleen krijgen de brugklassers instructies over het gebruik van de schoollaptops, ze krijgen ook de regels te horen die moeten helpen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken.

Ontsmetten

Voor de een is het wennen. Een ander heeft er geen enkel probleem mee. Ze telt het af op haar vingers. ,,Je moet op anderhalve meter van de docenten blijven. Je moet je handen ontsmetten als je een gebouw binnenloopt. Tijdens de pauze moet je op één verdieping blijven. En als je ergens gaat zitten, moet je daar ook blijven. Behalve als je naar de wc moet."

Een jongen voegt daar nog aan toe: ,,Doordat kinderen geen mondkapje dragen, vergeet je dat je moet uitkijken. Maar het gaat hier veel beter dan in de Efteling. Daar hielden mensen zich helemaal niet aan de regels."

Koen Verstegen is blij dat hij weer gewoon kan lesgeven. ,,Online lessen kenden echt beperkingen. Op het scherm mis je de lichaamstaal, de informele contacten op de gang. Het is afstandelijker. Het leverde ook geen tijdwinst op. En vier uur achter een scherm lesgeven is vermoeiend. Die anderhalve meter van nu druist wel in tegen je dna. Je kunt niet zomaar over de schouders meekijken. Ik maak me geen zorgen, maar zou het niet erg vinden als op bepaalde plekken mondkapjes verplicht werden.”

Kleine groepjes

De school volgt de richtlijnen van overkoepelende organisatie OMO, zegt rector René Hermans. Verschillende aanpassingen waren al doorgevoerd, omdat in juni ook in het Cambreur College al kleine groepjes fysiek lessen volgden.

,,Ventilatie is wel een punt, zegt Hermans. ,,In alle lokalen staan de ramen en de deuren open. In de herfst zullen de kinderen een extra trui aan moeten. We hebben begrip voor de zorgen die onder de leraren leven, en voldoen aan hun wensen. Zo hebben we voor een aantal van hen spatschermen op hun bureau geplaatst. Tot op heden is er niemand die thuisblijft. Want het is van belang dat het onderwijs doorgaat."