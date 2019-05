Terrein Van Wanrooy Transport verkocht

Tegenstan­ders van Hankse obstakels blijven weg bij bijeen­komst: ‘Van mij mag de hele straat vol’

11:53 Het merendeel van de bewoners van de Kerkstraat in Hank is blij met de bloembakken die eind vorige maand zijn geplaatst. Dat werd maandagavond duidelijk tijdens een bijeenkomst over de verkeersveiligheid in de Kerkstraat.