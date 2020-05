Terrassen Oosterhout mogen uitbreiden: ‘Volmondig ja’

De terrasruimte wordt nu gemarkeerd door gele steentjes, maar onlangs kwam vanuit Koninklijke Horeca Nederland het idee om buiten die gele stenen te gaan. Dit om te voldoen aan de coronamaatregelen, zodat grotere afstanden tussen tafels en stoelen mogelijk zijn. ,,Volmondig ja, is ons antwoord”, zegt wethouder Robin van der Helm. ,,We moeten alleen nog kijken hoe we dat gaan doen en hopen zo snel mogelijk een mooi plan te hebben.” Daarbij is veiligheid een belangrijk punt. De hulpdiensten moeten het centrum in kunnen. ,,Daarnaast is het niet de bedoeling dat er ineens massa's mensen naar het terras gaan”, benadrukt Van der Helm.