Terras wordt goedkoper in Geertruidenberg vanaf 2019: 'Dit was ondernemertje pesten'

Het gaat op een jaar om een bedrag van een kleine 10 euro per vierkante meter terras. Het initiatief komt van raadslid Joop Heesters (Keerpunt'74). Hij breekt een lans voor de ondernemers. "Zij zijn afhankelijk van een goed ondernemersklimaat. Het is onze taak om hiervoor zorg te dragen." Hij wijst op de toeristische ambities van de gemeente Geertruidenberg. "Ondernemers met terrassen en uitstallingen leveren een aanzienlijke bijdrage aan de beoogde levendigheid in onze kernen."

Verkiezingen

Diverse politieke partijen wilden het besluit over de precariobelasting over de verkiezingen heen tillen. "Maar de inwoners kiezen ons voor vier jaar, niet voor drie jaar en elf maanden", meent Eric van Oosterhout (GroenLinks). "Dit had al geregeld moeten zijn." Collega Minie van de Weerd (GroenLinks). "Als we het nu doen, kunnen we het van onze to-do-list afstrepen." Ook VVD'er Patrick Kok is blij. "Dit was ondernemertje pesten."