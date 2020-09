‘Terheijden is thuis voor mij’

jong in...TERHEIJDEN - Zeb Lodewikus (15) woont al zijn hele leven in Terheijden. Hij houdt van de rust, maar ook de gezelligheid in zijn dorp, vooral tijdens carnaval. ,,De gezelligheid eromheen is het leukste.’’

Wat voor dorp is Terheijden?

,,Een gezellig dorp. Niet te groot en niet te klein. Ik ben geen stadsmens, want ik hou van de ruimte hier. Deze zomer ben ik met vrienden een paar keer de Mark op geweest met een bootje. Het is mooi daar, lekker rustig en je kunt er soms roofvogels zien.’’

Jong in Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Zeb Lodewikus (15) uit Terheijden.

Ben je een dierenliefhebber?

,,Jazeker. Mijn zusje wil al erg lang een hond en mijn ouders en ik vinden dat ook heel leuk. Begin volgend jaar krijgen we waarschijnlijk een puppy, een Australian labradoodle, want die laat geen haren achter. Mijn vader, zusje en ik zijn namelijk alle drie allergisch voor hondenharen.’’

Quote Er wordt niet zoveel georgani­seerd voor jongeren van mijn leeftijd Zeb Lodewikus Is er voor jongeren genoeg te doen in Terheijden?

,,Er wordt niet zoveel georganiseerd voor jongeren van mijn leeftijd, maar dat vind ik niet zo erg. Ik game graag en spreek af met vrienden. Wel vind ik het Oldtimerweekend altijd erg leuk én carnaval.’’



Stel dat carnaval door corona niet door zou gaan?

,,Ik zou dat heel jammer vinden. Ik ga tijdens carnaval niet echt naar de kroeg, maar vind juist de gezelligheid eromheen het leukst. Iedereen in het dorp is er dan mee bezig. Vrienden van mijn ouders komen langs en er is muziek.’’

Wat vind je ervan dat minister Ferd Grapperhaus zich bij zijn eigen bruiloft niet aan de anderhalve meter afstand hield?

,,Het kan natuurlijk gebeuren, maar hij is wel een voorbeeld voor Nederland. Hij controleert of de coronaregels worden nagevolgd. Ik vind het wel goed dat hij mag blijven als minister; hij is ook maar een mens en mensen mogen fouten maken.’’

Wat zou jij als eerste doen als er een vaccin is?

,,Mijn opa’s en oma’s een goede knuffel geven. Ikzelf hoef niet meteen ingeënt te worden; ik geef het vaccin liever aan mensen die het harder nodig hebben dan ik, zoals ouderen. Het zou wel fijn zijn als er een vaccin is, vooral met sporten en in de supermarkt. Nu moet je voor een boodschap een hele kar pakken.’’

Heeft Terheijden genoeg winkels?

,,Supermarkten wel, maar er zou een kledingwinkel bij mogen komen. Geen hele winkelstraat, want dat past niet bij dit dorp.’’

Wat maakt Terheijden gezellig?

,,Iedereen kent elkaar en jongeren gaan goed met elkaar om. Ik ken mijn beste vriend al sinds groep 1.’’

Quote Ik ben sowieso geen kantoor­mens; ik ben het liefst met mijn handen bezig Zeb Lodewikus Wat wil je later studeren?

,,Podium- en evenemententechniek in Bergen op Zoom. Later wil ik podiums opbouwen en afbreken en het geluid en licht regelen. Het lijkt me heel gaaf om te doen. Ik ben sowieso geen kantoormens; ik ben het liefst met mijn handen bezig.’’



Ben je niet bang dat er straks geen werk is? De evenementenbranche heeft het nu zwaar.

,,Ik heb er wel vertrouwen in dat het na mijn studie beter zal zijn. Ik denk dat corona dan wel voorbij is en de economie weer beter is, zodat ik aan de slag kan.’’

En later? Woon je dan nog in Terheijden?

,,Ik vind een dorp wel fijn, maar als ik ga studeren, vind ik het niet erg om het huis uit te gaan en in een stad te wonen. Als ik later kinderen heb, vind ik het wel leuk om terug te gaan naar Terheijden. Het is thuis voor mij. Als ik uit school kom en over de Witte Brug fiets, kan ik mooi over Terheijden kijken. Dat geeft me altijd een goed gevoel.’’

Paspoort Zeb Lodewikus (15), Terheijden Woont met: moeder Henrike, vader Sander en zusje Yke

Huisdieren: binnenkort een hond

School: 4 vmbo-tl aan het Graaf Engelbrecht in Breda

Hobby’s: korfbal en gamen

Bijbaantje: nee

Verliefd: nee