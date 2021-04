Ter Aalst koestert rust en reuring: ‘Nieuwe wegen zien we niet zitten’

Vmbo’ers met sportambi­tie stromen bij Curio straks makkelij­ker door naar mbo Sport en Bewegen

2 april TETERINGEN/BREDA - Sport en Bewegen is een populaire opleiding binnen het mbo van Curio. Jaarlijks is er plaats voor 175 eerstejaars op de locaties in Breda en Roosendaal. Om vmbo-leerlingen met een sportprofiel betere kansen te bieden om door te stromen is donderdag een intentieverklaring ondertekent op Curio Scala in Teteringen.