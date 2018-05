Tennisclub Raamsdonksveer voelt zich soms vergeten door gemeente: 'Wij bestaan gewoon niet'

'Nieuw' Cammeleur start ticketver­koop

14:58 DONGEN De bouw van de nieuwe Cammeleur is nog in volle gang, maar de ticketverkoop voor de voorstellingen is al gestart. De stichting Donckhuys heeft het programma voor het nieuwe theaterseizeon al online gezet; de tickets voor de tweede helft van het seizoen worden later vrijgegegeven.