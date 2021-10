Tennisclub en gemeente worstelen met nachtelijke opening kantine: ‘Dit kan toch niet in coronatijd?’

Nieuwe Brom­tol-rotonde oogst lof: ‘Hier hebben we vijftien jaar voor geknokt’

6 oktober OOSTERHOUT - Het kunstwerk is terug op zijn plek én alle wegen zijn weer open. De Bromtol-rotonde op de Weststadweg in Oosterhout is sinds kort klaar. En dat bevalt goed. ,,De doorstroming is beter.”