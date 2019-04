TenneT belegt extra avond Raamsdonksveer: ‘Gemeente aan zet over mast 20’

‘Eethen heeft met de dorpspomp een nieuw hart gekregen’

11 april EETHEN - Vroeger had elk dorp wel een dorpspomp. Met de komst van ‘waterleiding’ verdwenen ze in de meeste plaatsen van het toneel. In het dorp Eethen kan er anno 2019 toch weer een stukje nostalgie opgesnoven worden.