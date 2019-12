Ten Years After in ‘bluesmekka’ Dongen

Ten Years After? Jawel. Ooit was dat een voorname bluesrock-band. Van medio jaren zestig tot medio jaren zeventig beleefde de band van zanger en gitarist Alvin Lee haar hoogtijdagen met hits als Hear Me Calling, I’m Coming Home en I’d Love To Change The World. Lee is er op zondagmiddag 19 januari in café De Gouden Leeuw niet bij. Hij overleed in 2013 op 68-jarige leeftijd.

Marcus Bonfanti

Maar niet getreurd. Twee leden van het eerste uur treden wel aan in Dongen. Zowel drummer Ric Lee (74) als toetsenist Chick Churchill (73) staan volgende maand op het podium in De Gouden Leeuw. Zij worden bijgestaan door oudgediende Colin Hodgkinson (74) en frontman Marcus Bonfanti (36).

Hodgkinson verdiende zijn sporen onder meer bij The Spencer Davis Group, Alexis Korner, Whitesnake en Chris Rea. Bonfanti is naast frontman van Ten Years After een gevierd soloartiest. Hij speelde in de voorprogamma’s van onder andere Robert Cray en Chuck Berry. Daarnaast stond hij op het podium met grootheden als de onlangs overleden Cream-drummer Ginger Baker en Eric Burdon van The Animals.

Bluescircuit

Dat een bescheiden zaal als De Gouden Leeuw erin slaagt om een relatief grote naam als Ten Years After te boeken, is te danken aan het goede imago van het café in het Europese bluescircuit. Programmeur Peter Nooten: ,,Uiteindelijk is het een kwestie van bellen en vragen of ze kunnen. Het is een band die nog veel toert, ook in Nederland. Ja, we hebben door de jaren heen een goede naam opgebouwd.’’