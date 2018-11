Temperatuur zwemwater nog niet definitief naar 32 graden in Warande Oosterhout

Actieco­mité Niet Fracken in Waalwijk: 'Protesteer in Den Haag tegen gaswinning’

8:17 WAALWIJK - Het is een flinke teleurstelling voor de tegenstanders van gaswinning in Waalwijk. Alle protesten ten spijt, het bedrijf Vermilion Energy mag van minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) extra gas winnen bij gasveld ‘Waalwijk-Noord’. Maar de strijd tegen de vergunning gaat door. De actiegroep Niet Fracken in Waalwijk wil zoveel mogelijk mensen mobiliseren voor een protest in Den Haag.