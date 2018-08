'Teleurgestelde' Hans Kuijpers stapt uit politiek Drimmelen

Kuijpers (60) was vier jaar lang wethouder voor Groen Drimmelen. Deed onder meer onderwijs en opvang asielzoekers. Hij: ,,In maart waren de verkiezingen, in mei werd de coalitie gevormd en hoorde ik dat ze mij niet terug wilden. Na mijn afscheidsreceptie ben ik meteen op vakantie gegaan en heb er nog eens goed over nagedacht, maar stoppen is voor mij het beste."



De gang van zaken rond zijn aftreden heeft hem 'enorm gestoken', zegt hij. ,,Ik ben heel teleurgesteld in de argumentatie van het bestuur. Dat ze de voorkeur gaven aan een wethouder voor de langere termijn. Nou, ik ben 60 jaar, dus dan ga ik niet lang meer mee? Bij een andere organisatie zou je daar niet mee klaar komen. En over dat ik minder zichtbaar zou zijn...We zijn er na de verkiezingen 200 stemmen op vooruit gegaan. Daarvan gingen er 80 naar mij. Dat zijn er meer dan er naar de lijsttrekker (Jürgen Vissers, MKO) gingen."