Tekort aan rioolbuizen bedreigt voortgang reconstructie De Vetplein Gilze

GILZE - De reconstructie van het Bisschop de Vethplein komt in het nauw door een gebrek aan rioleringsbuizen. Voorlopig lukt het nog om de volgorde van werkzaamheden radicaal om te gooien. ,,De hoop is dat we de komende maanden duidelijkheid krijgen. Het Wielerweekend in september gaat zeker door", zegt woordvoerder Jeroen Leemans.

De herinrichting van het historische plein in Gilze begint maandag. Niet met de vervanging van oude riolering zoals gepland, maar met de infiltratiekelder. In het plein komt een grote van steen opgetrokken bak die regenwater in de bodem doorlaat. Het is het eerste project in Gilze en Rijen waarbij hemelwater niet meer in het riool verdwijnt.

Explosieven

Bij het graafwerk wordt rekening gehouden met explosieven en archeologische vondsten. In de oorlog is dit deel van de kern zwaar geraakt door bommen van geallieerden. Naar verwachting is de kelder half juli klaar en is het plein weer open. Tot die tijd wordt de weekmarkt verplaatst naar het terrein voor de sporthal aan de Kapittelstraat. In de bouwvak ligt het werk stil.

Wanneer het werk verder gaat is de vraag. Het is op dit moment volstrekt onduidelijk wanneer de rioleringsbuizen van steen en pvc geleverd worden. Door corona heeft de productie van bedrijven een tijd stil gelegen.

Volledig scherm Een maquette van het Bisschop de Vetplein in Gilze na de herinrichting. © Gemeente Gilze en Rijen

,,Nu de economie en huizenbouw is aangetrokken is vraag en aanbod totaal uit balans geraakt. De industrie kan mede vanwege een tekort aan grondstoffen niet genoeg leveren”, zegt gemeentewoordvoerder Jeroen Leemans. ,,We weten eigenlijk pas dat sommige onderdelen komen als ze de fabriek verlaten.”

Budget

Gekeken wordt ondertussen of een deel van de benodigde buizen van pvc ook van beton kunnen zijn en andersom. Daarmee kan mogelijk doorgewerkt worden als een van de soorten rioleringsbuizen geleverd worden. Voorlopig blijft het werk nog binnen de planning wat tijd en budget betreft. ,,Het streven blijft dat het project in november klaar is.”

Tijdens de werkzaamheden blijft het terras van restaurant De Huyskamer bereikbaar. ,,De gemeente heeft ook toegezegd dat het Wielerweekend Gilze op 18 en 19 september doorgaan”, aldus Leemans.