Tegenstrijdige reacties over herinrichting Hoofdstraat ’s Gravenmoer

,,Zo wil de ene inwoner authentieke klinkers en de ander duurzaam asfalt. Ook verschillen de meningen over inhaalgemak van auto’s versus de veiligheid van fietsers. Er zijn inwoners die een vrachtverbod voor ’s Gravenmoer willen, ondernemers die daarop tegen zijn.’’



Over de volgende stap in het proces zegt Lepolder: ,,We gaan nu eerst zorgvuldig de reacties behandelen om daarna snel duidelijkheid te kunnen geven over het vervolg. Weliswaar was de uitvoering gepland voor het eerste kwartaal van 2020, maar of we weten nog niet of we dat gaan halen.’’