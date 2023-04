Tegenstanders perplex om besluit windmolens: ‘Het grote geld heeft gewonnen van de gezondheid’

Het kan weleens storm lopen bij besluit omstreden windmolens Oranjepol­der: extra stoelen voor publiek

OOSTERHOUT - Het kan weleens druk worden dinsdagavond bij het besluit over de twee omstreden windmolens in de Oosterhoutse Oranjepolder. De gemeente houdt er rekening mee dat in de publiekshal stoelen moeten worden bijgezet.