Tegenslag voor Solar Team: midden console afgebroken, auto rijdt niet verder vandaag

PORT AUGUSTA - Flinke tegenslag voor Solar Team Eindhoven: in de allerlaatste bocht van de allerlaatste controlstop in Australië is de midden console in de zonne-auto afgebroken. Dat is het deel van het interieur waar onder andere het batterijpercentage op te zien is.

Volledig scherm Stella Vie. © TU Eindhoven/Bart Overbeeke

De bestuurder van Stella Vie is erg geschrokken: "Ik stuurde naar links, waarna de lijm van de midden console losliet, en ik het hele stuursysteem meenam. Mijn eerste gedachte was dat we nu morgen niet meer zouden kunnen finishen." Toch heeft hij goede hoop dat de auto nog gerepareerd kan worden.

Ze hebben besloten donderdag niet meer verder te rijden maar de auto meteen te repareren. Met nog een halfuur op de klok zorgt dat voor een achterstand. Maar volgens strateeg Daan Roordink is dat geen onoverkomelijk probleem. ,,Omdat we de afgelopen dagen maar met 1 persoon hebben gereden liggen we erg ver voor op schema. Dit hoeft dus geen grote gevolgen te hebben voor de wedstrijd."

Soepel

Toch baalt het team. De donderdag had voor de studenten bijna niet soepeler kunnen beginnen. Van echte concurrentie is na het uitvallen van twee teams en motorproblemen bij een ander team eigenlijk geen sprake meer. Bovendien rijdt Stella Vie tot nog toe zo soepel en efficiënt door de Australische Outback dat er bijna te weinig punten waren om uit te delen.

De spanning was er daardoor wel een beetje van af. Maar het is exemplarisch voor het Eindhovense team: precies op het moment dat er geen reden meer lijkt voor stress, dient een probleem zich aan. Tot nu toe toont het team zich telkens in staat om weer op de rit te komen. Morgen wacht de finish in Adelaide.