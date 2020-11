Tegels eruit, groen erin: subsidie voor inwoners Gilze en Rijen

De gemeente heeft zich voorgenomen in 2050, 80 tot 90 procent minder koolstofdioxide uit te stoten. Dat is niet zo ambitieus als bijvoorbeeld Breda dat in 2044 CO2-neutraal wil zijn, Tilburg (2045) of Oosterhout (2050). De gemeente trekt op met woningstichting Leystromen en Energie Gilze Rijen (EGR) als het gaat om besparingen van energieverbruik in de woning, bijvoorbeeld door te isoleren of leggen van zonnepanelen.

Lening

Ook zelfstandig kunnen inwoners hun woning energiezuiniger maken, de gemeente of EGR kunnen ook helpen met een advies. Ook huurders van Leystromen kunnen een beroep doen op die hulp. In een aantal gevallen is subsidie mogelijk. Woningeigenaren kunnen bijvoorbeeld een lening afsluiten met lage rente voor de aanschaf van duurzame installaties.

Voor dit jaar en volgend jaar heeft de gemeente nu 70.000 euro vrijgemaakt in de strijd tegen klimaatverandering en hittestress. Dat kan van pas komen en in de warmste gemeente van Nederland. De regeling geldt voor een bijdragen voor groene daken, het vergroenen van tuinen (tegel eruit, groen erin), regenwatervijvers, waterdoorlatende verharding en regentonnen.

,,We merken allemaal dat het klimaat verandert. Dat zien we aan hittestress en waterovelast", zegt wethouder Ariane Zwarts. Haar ervaring is dat inwoners aangeven dat zij ook graag zelf iets willen doen om deze verschijnselen te helpen indammen. ,,Mensen willen hun aandeel leveren in de strijd tegen hittegolven, langere periodes van droogte en stortbuien. De nieuwe klimaatsubsidie kan daarbij helpen.” Eerder is onder meer geïnvesteerd in geveltuintjes.

Heetste gemeente

De gemeente is nog steeds recordhouder als het gaat om de hoogst gemeten buitentemperatuur in Nederland. Op 25 juli 2019 werd in de heetste gemeente van Nederland een temperatuur gemeten van 40,7 graden. Dat was één graad hoger dan de dag ervoor in Eindhoven. De vraag is hoe lang het record van 40,7 graden blijft staan.