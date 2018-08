Teambuilding, maar vooral gezelligheid bij handbaltoernooi in Raamsdonksveer

,,Dit moet een mooi beeld zijn vanaf de weg", wijst organisator Hans Dickens op het volle gemeentelijk sportpark. Zo'n twaalfhonderd handballers beleven hier de opmaat naar het nieuwe handbalseizoen. Er wordt gewerkt aan teambuilding, maar uiteindelijk overheerst de aloude gezelligheid. Het toernooi bij Goodflooring HMC is misschien wel het grootste van de Benelux.

Noord-Nederland

Zaterdag speelde de jeugd op de elf velden -waarvan negen op gras, zondag was het de beurt aan de A-jeugd en de senioren. Wat opvalt: er zijn maar weinig verenigingen aanwezig uit het noorden van Nederland, de lijst bestaat voornamelijk uit Noord-Brabant en een tweetal clubs uit België. De Duitsers ontbreken deze 46e editie helemaal. ,,Dit toernooi vindt altijd het laatste weekend van onze zomervakantie plaats. In Duitsland en in het noorden zitten ze er nog middenin", legt Dickens uit.

Tara en Lisa van Blauw Wit uit Den Bosch weten het: maandag begint school weer en donderdag is hun eerste training. Dit is de tweede keer dat ze naar Raamsdonksveer zijn afgereisd. Of ze 's avonds bij het feest zullen blijven, weten ze nog niet. ,,Wij rijden met mijn moeder en die kent nogal wat mensen hier, dus grote kans dat we nog wel even blijven", grijnst Tara. Want daar zit de charme 'm in: het handbalwereldje is betrekkelijk klein, je komt elkaar op dit soort evenementen altijd weer tegen. ,,Dat klopt wel ja. Buiten ons eigen team lopen hier heel wat spelers rond die we van de competitie kennen."

Tentje

Tessa speelt dit weekend juist een thuiswedstrijd en overnacht in een tentje op het veld. Tessa is nieuw in dit team, dus kent haar teamgenoten nog niet goed. Daar is dit weekend voor, daar zijn de momenten voor buiten de wedstrijden om. Zoals 's avonds, in de feesttent. Helemaal los kunnen ze niet gaan. ,,Onze coach heeft ervoor gezorgd dat we ook zondag moeten spelen."