Team Haute Quizzine wint De Dongense Dorps Quiz

DONGEN - De spanning was om te snijden op het Wilhelminaplein in Dongen. Hier vond de prijsuitreiking plaats van de derde editie van De Dongense Dorps Quiz (DDDQ) waaraan maarliefst 140 teams en 2.500 inwoners deelnamen.

Team Haute Quizzine won met 924 punten eeuwige roem, de DDDQ-Bokaal en een cheque van 500 euro. De tweede plaats ging naar De heren van het goede leven (918 punten). Zij waren vorig jaar ook tweede geworden in deze spannende dorpsquiz en kregen een cheque van 250 euro mee naar huis. Team De Biezenpeuken (907 punten) ging er vandoor met de derde prijs, een cheque van 125 euro.

Organisatielid Bart van Kerkhof: ,,Het puntenverschil tussen de winnaars was miniem en dat maakte het echt spannend. De cheques kunnen de teamgenoten besteden bij een lokaal bedrijf naar keuze.”

Gepuzzel

De zeven organisatieleden halen opgelucht adem. Hoofd quizvragen Marc Dorenbosch: ,,Het is ieder jaar weer een gepuzzel om alles rond te krijgen. Maar alles is goed gegaan. We horen goede geluiden.”

De meest hilarische opdracht was volgens velen de eerste. Hiervoor moesten ze naar de plaatselijke supermarkt. Dorenbosch: ,,De teams moesten voor 2,50 euro zoveel mogelijk unieke producten kopen. Dit resulteerde erin dat mensen bijvoorbeeld onder meer een druif, een boon en een nootje kochten. Leuke taferelen dus en een drukke dag voor het winkelpersoneel. De winnaar had 68 producten gekocht. Hierbij zaten ook boodschappen van 00,1 cent, omdat ze over de datum waren. Slim idee.”

4e editie

Zicht op een vierde editie? Dorenbosch: ,,Die kans acht ik zeer groot. Of het ook gelijk volgend jaar weer zo ver is durf ik niet te zeggen. Misschien moeten we een jaartje overslaan om het exclusief te houden. Maar we gaan eerst eens deze editie evalueren.”

Inmiddels zijn omliggende gemeenten als Waalwijk begonnen met het opzetten van een quiz. ,,Wij worden jaarlijks door zeker vijf tot tien gemeenten benaderd hierover. Of ze even mee mogen kijken. Toch een mooi compliment”, aldus Dorenbosch.