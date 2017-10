Te veel 'verkeerd afval' bij plastic, kwart PMD-afval kan niet hergebruikt worden

Een lading die te veel vervuild is, levert geen subsidie op en moet apart verbrand worden. Dat kost de gemeenschap 20.000 euro voor iedere afgekeurde vracht van 16 ton. Om de hoeveelheid zogeheten stoorstoffen in het afval terug te dringen, is de gemeente een actie begonnen op Facebook 'Stoorstoffen, daar worden we gestoord van'. Verder hangen er posters in de stad en worden er flyers verspreid.

Etensresten

De actie is nodig volgens de gemeente. ,,Sinds begin dit jaar in de plastic zak voor verpakkingsmaterialen ook blik en drinkpakken aangeboden kunnen worden, merken we dat sommige inwoners minder alert worden op vervuilingen in die zakken. Die zakken hoeven niet blinkend schoon te zijn, maar het is ook niet de bedoeling dat er veel etensresten in zitten. Als er teveel materiaal in zit dat er niet in thuishoort, dan wordt de vracht geweigerd. Dan moet deze naar de afvalverbranding en de kosten daarvan lopen flink op. Dat geldt ook voor andere vrachten die teveel verontreinigd zijn", aldus de gemeentewoordvoerder.

Alert

Dat 75 procent van het afval wel goed gescheiden wordt, is positief, maar het kan beter vindt de gemeente. ,,Over het afval scheiden in Oosterhout hebben we in het algemeen niet te klagen. Maar we moeten wel alert blijven. Vrachten worden gecontroleerd aan de hand van steekproeven volgens een vastgesteld protocol. Er mag van een monster niet meer vervuiling in zitten dan is toegestaan. Ook het soort vervuiling is van belang. Monsters met kadavers en slachtafval wegen zwaarder dan een potje van glas, wasmanden of een foam schaaltje van de vleeswaren." H