Te koop in Raamsdonk: watersportcentrum Hermenzeil. Wie biedt?

RAAMSDONK - Te koop in Raamsdonk: watersportcentrum Hermenzeil. Over een kleine twee weken gaat Hermenzeil onder de hamer op een openbare online veiling. De jachthaven zit al sinds 1970 aan het Oude Maasje. Vijf vragen over de verkoop van Hermenzeil.

1. Waarom wordt Hermenzeil verkocht?

Het bedrijf van de voormalige eigenaar Leo van den Brand is sinds mei 2016 failliet, mede door een oplopende belastingschuld. De voornaamste schuldeiser is de bank. In dit geval is dat de Rabobank. Van den Brand heeft daar een schuld van zo'n 1,5 miljoen euro. Ook heeft Rabobank beslag gelegd op de eigendommen op Hermenzeil. Zoals het park (3 miljoen) en de woonark (200.000 euro). Een doorstart was kennelijk niet mogelijk, waardoor nu een gedwongen verkoop plaatsvindt via een online veiling op donderdag 28 september.

2. Wat koop je?

Hermenzeil omvat ruim 2 hectaren grond, met onder meer een zomerspeelruimte, restaurant, parkeerterrein en een chaletpark. De 38 chalets zelf worden niet geveild, omdat het eigendom bij een andere partij ligt. In de accommodaties verblijven voornamelijk Oost-Europese arbeidsmigranten. De jachthaven en de aanlegsteigers worden ook niet geveild. Deze zijn namelijk eigendom van waterschap Brabantse Delta en het Rijksvastgoedbedrijf.

Volledig scherm Het restaurant bij Hermenzeil. © Sjoerd Marcelissen

3. Wat kan de nieuwe koper met Hermenzeil?

Het meest voor de hand liggend is om de jachthavenfunctie te behouden. "Maar wie dit overneemt, moet een heleboel centjes hebben om Hermenzeil weer tot bloei te laten komen", denkt Wil Landa, voorzitter van de watersportvereniging in Geertruidenberg. "De aanlegsteigers verkeren niet in beste staat en een deel van de ligplaatshouders is vertrokken." Volgens John Rekkers van jachthaven 't Oude Maasje in Waspik is Hermenzeil ' bijna onverkoopbaar' als de chalets er blijven staan. "Dat maakt het veel minder interessant."

https://www.bog-auctions.com/auction/lot/4670/9541

4. Zijn er potentiële kopers?

Volgens de makelaar hebben zich al belangstellende partijen gemeld. In watersportkringen gaat het gerucht dat de watersportvereniging Waalwijk naar Hermenzeil verkast. "Niks van waar", zegt voorzitter Tjeu de Meijer. "Wel is Hermenzeil mogelijk een tijdelijke locatie. Maar wij kijken ook naar Drimmelen en Kerkdriel." Maurice Pols van Altena Yachting in Raamsdonksveer zegt 'wel belangstelling' te hebben. "Meer kan ik er niet over kwijt." Bekend is dat de Veerse ondernemer Bart van Rossum (jachthaven Dok 12) plannen heeft voor een recreatiepark. "Ik kan en wil er niks over kwijt." Een andere gegadigde is mogelijk de gemeente Geertruidenberg. Afgelopen week was er een besloten raadsvergadering over Hermenzeil.

5. Waarom wil de gemeente een watersportcentrum kopen?

"Misschien neemt de gemeente een vastgoedontwikkelaar in de hand en zetten ze er appartementen neer", suggereert Ed de Snoo van WSV De Donge. Waarschijnlijk wil de gemeente vooral zelf de regie houden over Hermenzeil. De locatie geniet in het watersportwereldje geen goede naam. Twee jaar geleden was er een grote politie-inval. Mogelijk wil de gemeente voorkomen dat 'fout geld' met Hermenzeil aan de haal gaat. Zo kocht de gemeente Gilze en Rijen ooit seksclub Badda Bing om het uit criminele handen te houden. Angst voor het 'Fort Oranje-scenario' kan ook een rol spelen: een park dat verloedert en veel arbeidsmigranten kent. De gemeente zwijgt over haar motieven.